चीनी टीम ने अली के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हलाल होने के साथ-साथ उन्हें घर जैसा महसूस हो।

इसी वजह से 7 पाकिस्तानी स्टाइल के व्यंजन अंतरिक्ष में भेजे गए। हालांकि, अली की यह अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ खाने-पीने के बारे में ही नहीं है।

वह कई वैज्ञानिक प्रयोग भी कर रहे हैं, जैसे कि सायनोबैक्टीरिया उगाना और क्विनोआ के बीजों का परीक्षण करना। इसके साथ ही वह अपनी संस्कृति भी साझा कर रहे हैं।

उन्होंने अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों को कवि अल्लामा इकबाल की एक कविता भी सुनाई।