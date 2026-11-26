पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री के लिए चीन ने हलाल चिकन का इंतजाम किया
पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली अब चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए हैं, और उन्हें वहां अपने पसंदीदा खाने की कमी महसूस नहीं होगी।
चीन ने खास उनके लिए एक हलाल खाने का मेन्यू भेजा है। इस मेन्यू में बटर चिकन, बीफ निहारी और लैंब कोरमा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन शामिल हैं।
अली के चीनी क्रू में शामिल होने से इस मिशन के लिए स्पेस स्टेशन पर अस्थायी रूप से कुल 6 अंतरिक्ष यात्री हो गए हैं।
हलाल पाकिस्तानी भोजन और वैज्ञानिक प्रयोग
चीनी टीम ने अली के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हलाल होने के साथ-साथ उन्हें घर जैसा महसूस हो।
इसी वजह से 7 पाकिस्तानी स्टाइल के व्यंजन अंतरिक्ष में भेजे गए। हालांकि, अली की यह अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ खाने-पीने के बारे में ही नहीं है।
वह कई वैज्ञानिक प्रयोग भी कर रहे हैं, जैसे कि सायनोबैक्टीरिया उगाना और क्विनोआ के बीजों का परीक्षण करना। इसके साथ ही वह अपनी संस्कृति भी साझा कर रहे हैं।
उन्होंने अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों को कवि अल्लामा इकबाल की एक कविता भी सुनाई।