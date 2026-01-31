पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज का कर्ज मांगने पर बड़ा बयान, कहा- शर्म से झुक जाता है सिर

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। उसकी अर्थव्यवस्था कर्ज के सहारे जैसे-तैसे चल रही है। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज बीते 12 सालों में उछलकर दोगुना हो चुका है। इसके बाद भी भले ही पाकिस्तान बड़ी-बड़ी डींगे हांकता हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की खराब आर्थिक की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा है कि दुनिया से कर्ज मांगने पर उनका सिर शर्म से झुक जाता है।

बयान शहबाज ने क्या दिया बयान? प्रधानमंत्री शहबाज ने शुक्रवार रात शीर्ष पाकिस्तानी निर्यातकों से कहा, "वर्तमान स्थिति यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग दोगुना हो गया है। इसमें हमारे मित्र देशों और अन्य देशों से लिया गया ऋण भी शामिल हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो ऋण लेने जाता है, उसका सिर झुका रहता है।" उन्होंने कहा, "जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और मैं दुनिया भर में पैसे के लिए भीख मांगते घूमते हैं, तो हमें शर्म आती है।"

हालात शर्म से झुक जाते हैं हमारे सिर- शहबाज प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, "दुनियाभर से कर्ज लेना हमारे आत्म-सम्मान पर बड़ा बोझ है। शर्म से हमारे सिर झुक जाते हैं। वे हमसे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं, हम उनमें से कई बातों के लिए चाहकर भी मना नहीं कर पाते हैं।" उन्होंने चीन को 'हर मौसम का मित्र' बताया और मुश्किल समय में समर्थन करने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर का भी धन्यवाद दिया। ये देश पाकिस्तान की काफी आर्थिक मदद करते हैं।

Advertisement