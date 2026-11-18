आसिफ ने अप्रैल 2024 में, ईरान में एक हफ्ता बिताया था और साजिश को अंजाम देने के अमेरिका आ गया।

उसने हत्या की साजिश में मदद के लिए एक जान-पहचान वाले से संपर्क किया, लेकिन उसने इसकी जानकारी संघीय जांच ब्यूरो (FBI) को दे दी और मुखबिर बन गया।

आसिफ ने बाद में कथित हत्यारे से संपर्क किया जो असल में अंडरकवर FBI एजेंट थे। उसने हत्यारे से 3 बार मुलाकात की और 5,000 डॉलर दिए।