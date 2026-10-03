यमन तनाव: सऊदी अरब में पाकिस्तान की बड़ी सैन्य तैनाती, 25,000 सैनिक और आधुनिक रक्षा प्रणाली
दुनिया
यमन के हूती विद्रोहियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब में 25,000 तक सैनिक भेजने की तैयारी में है। यह फैसला एक रक्षा समझौते के तहत लिया जा रहा है। पहले से ही 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक वहां तैनात हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की गहराई को दिखाता है।
सऊदी अरब को हवाई सुरक्षा देगा पाकिस्तान
अतिरिक्त सैनिकों के अलावा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एयर-डिफेंस सिस्टम, रॉकेट और ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरण भी मुहैया कराएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के नेता सुरक्षा सहयोग पर बात करने के लिए रियाद में मुलाकात की योजना बना रहे हैं। यह भविष्य में तीनों देशों के बीच और ज्यादा तालमेल की ओर इशारा करता है।