यमन तनाव: सऊदी अरब में पाकिस्तान की बड़ी सैन्य तैनाती, 25,000 सैनिक और आधुनिक रक्षा प्रणाली

अतिरिक्त सैनिकों के अलावा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एयर-डिफेंस सिस्टम, रॉकेट और ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरण भी मुहैया कराएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के नेता सुरक्षा सहयोग पर बात करने के लिए रियाद में मुलाकात की योजना बना रहे हैं। यह भविष्य में तीनों देशों के बीच और ज्यादा तालमेल की ओर इशारा करता है।