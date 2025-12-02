पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में TTP का हमला, सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी समेत 5 की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अधिकारी के वाहन पर आतंकी हमला

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का हमला हुआ है। TTP के आंतकियों ने प्रांत के बन्नू जिले में उत्तरी वजीरिस्तान के सहायक आयुक्त शाह वली के वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें वली और 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग मारे गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में TTP के 3 आतंकवादियों को मारा गया था, जिसके बाद यह हमला हुआ है।