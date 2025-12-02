पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में TTP का हमला, सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी समेत 5 की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का हमला हुआ है। TTP के आंतकियों ने प्रांत के बन्नू जिले में उत्तरी वजीरिस्तान के सहायक आयुक्त शाह वली के वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें वली और 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग मारे गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में TTP के 3 आतंकवादियों को मारा गया था, जिसके बाद यह हमला हुआ है।
हमला
बलूचिस्तान में हुआ था आत्मघाती हमला
फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान दक्षिण के प्रवक्ता ने बताया था कि आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने नोकंडी जिले में एक सैन्य प्रतिष्ठान पर रात में हमला किया था। इस दौरान अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बल मुख्यालय के मुख्य द्वार पर खुद को उड़ा लिया था। आत्मघाती हमलावर की कार्रवाई के बाद कम से कम 6 सशस्त्र हमलावर फ्रंटियर मुख्यालय में घुस गए थे। इसके अलावा पंजगुर जिले के गुरमाकन क्षेत्र में एक चेकपोस्ट पर हमला हुआ था।
हमला
पाकिस्तान में बढ़े हमले
पाकिस्तान सरकार के साथ नवंबर 2022 में TTP का युद्धविराम समाप्त हुआ था, जिसके बाद आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। ये दोनों TTP के गढ़ माने जाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीने में सरकार और आतंकियों के बीच चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है। हर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पाकिस्तान हमलों के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।