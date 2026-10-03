पंजाब सीमा पर 2 घुसपैठियों की मौत से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय राजनयिक को तलब किया

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, "BSF के जवानों द्वारा 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या पर विरोध दर्ज कराने के लिए आज इंडियन चार्ज डी'अफेयर्स को विदेश मंत्रालय बुलाया गया। BSF के जवानों ने बिना उकसावे के निहत्थे आम लोगों पर जानलेवा हमला किया। ऐसा बल प्रयोग पूरी तरह से गलत और बहुत ज्यादा था, जिसके कारण 2 कीमती जानें चली गईं। पाकिस्तान मरने वालों को 'घुसपैठिए' बताने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करता है।"