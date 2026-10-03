पंजाब सीमा पर 2 घुसपैठियों की मौत से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय राजनयिक को तलब किया
क्या है खबर?
सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा पंजाब सीमा पर 2 संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराए जाने का पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब कर दावा किया के मारे गए दोनों संदिग्ध आम नागरिक थे और घुसपैठ की कोशिश नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर इस घटना पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई।
बयान
पाकिस्तान बोला- BSF ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाई
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, "BSF के जवानों द्वारा 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या पर विरोध दर्ज कराने के लिए आज इंडियन चार्ज डी'अफेयर्स को विदेश मंत्रालय बुलाया गया। BSF के जवानों ने बिना उकसावे के निहत्थे आम लोगों पर जानलेवा हमला किया। ऐसा बल प्रयोग पूरी तरह से गलत और बहुत ज्यादा था, जिसके कारण 2 कीमती जानें चली गईं। पाकिस्तान मरने वालों को 'घुसपैठिए' बताने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करता है।"
घटना
क्या है घुसपैठियों के मारे जाने का मामला?
शुक्रवार दोपहर पंजाब के तरनतारन में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हुई। तरनतारन के DSP भिखीविंड अतुल सोनी के अनुसार, 3 संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तानी सीमा से भारत की ओर बढ़ रहे थे।
उनमें से एक पाकिस्तान की तरफ लौट गया, जबकि 2 लगातार चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ते रहे।
बार-बार दी गई चेतावनियों की अनदेखी के बाद BSF ने गोली चलाई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है।