पंजाब के तरन तारन में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को BSF ने ढेर किया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। उनके पास मिले दस्तावेजों से पहचान की कोशिश की जा रही है।

सुरक्षा बलों ने घटना के बाद पुलिस को सूचना दी और शव सौंप दिए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि उनकी सीमा पार करने की क्या परिस्थिति थी और वे क्यों भारत में दाखिल होना चाह रहे थे।

घटना की पंजाब पुलिस और BSF के अधिकारी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं।