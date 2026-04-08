अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में 12,000 अंकों की रिकॉर्ड तेजी

पाकिस्तान के शेयर बाजार आज (8 अप्रैल) बड़ी तेजी देखने को मिली है। स्थानीय अखबार डॉन के अनुसार, KSE-100 इंडेक्स इंट्राडे ट्रेड में 12,000 से ज्यादा अंक बढ़ गया, जो अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त है। सुबह करीब 09:37 बजे इंडेक्स 12,362 अंक चढ़कर 164,035 के स्तर पर पहुंच गया। तेज उछाल के बाद नियमों के तहत कुछ समय के लिए ट्रेडिंग भी रोकनी पड़ी, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई।

वजह सीजफायर की खबर से बाजार में आई तेजी इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम की खबर रही है। अमेरिका ने हमले रोकने और ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर सहमति जताई है। यह रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम तेल सप्लाई रूट माना जाता है। इस खबर से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में तेजी आई, जिससे अचानक खरीदारी बढ़ गई और इंडेक्स में बड़ा उछाल देखने को मिला।

गिरावट पहले बाजार में दिखी थी भारी गिरावट इस तेजी से पहले पाकिस्तान शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था। 7 अप्रैल को इंडेक्स करीब 465 अंक बढ़कर बंद हुआ था, लेकिन इससे पहले 2 मार्च को 16,000 से ज्यादा अंकों की बड़ी गिरावट आई थी। यह गिरावट करीब 9.57 प्रतिशत थी, जो हाल के समय की सबसे बड़ी गिरावट मानी गई। लगातार बदलते हालात के कारण निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई थी और बाजार दबाव में था।

Advertisement