हुती हमलों का बढ़ता खतरा, सऊदी अरब की ढाल बने पाकिस्तानी सैनिक
लेखन भारत शर्मा
पाकिस्तान, सऊदी अरब में अपनी सेना भेज रहा है। यह कदम हुती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यह फैसला दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे सैन्य सहयोग को भी उजागर करता है। बीते सप्ताहांत एक विदाई समारोह में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सऊदी राजदूत जैसे बड़े अधिकारी मौजूद रहे।
सऊदी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे पाकिस्तानी सैनिक
पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब के अंदर तैनात होंगे। इनका मुख्य काम सऊदी अरब की सरहदों और अहम ठिकानों की हिफाजत करना होगा। यह तैनाती दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा समझौतों का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि इस तनाव भरे समय में दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने गंभीर हैं। हुती हमलों में बढ़ोतरी को देखते हुए, इस सहयोग का मकसद सुरक्षा को और मजबूत करना और भविष्य के खतरों को रोकना है।