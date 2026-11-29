पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब के अंदर तैनात होंगे। इनका मुख्य काम सऊदी अरब की सरहदों और अहम ठिकानों की हिफाजत करना होगा। यह तैनाती दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा समझौतों का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि इस तनाव भरे समय में दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने गंभीर हैं। हुती हमलों में बढ़ोतरी को देखते हुए, इस सहयोग का मकसद सुरक्षा को और मजबूत करना और भविष्य के खतरों को रोकना है।