पाकिस्तान ने बाढ़ प्रभावित श्रीलंका को भेजी अवधि पार वाली राहत सामग्री, हो रही आलोचना

श्रीलंका में तूफानी चक्रवात 'दित्वाह' ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से 334 लोगों की मौत हो चुकी है और 370 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में विभिन्न देशों ने मानवीय आधार पर श्रीलंका की मदद से लिए हाथ बढ़ाया है। इस कड़ी में पाकिस्तान ने भी श्रीलंका में राहत सामग्री भेजी है, लेकिन वह अविध पार (समाप्ति तारीख) निकली है। इसको लेकर अब पाकिस्तान की आलोचना हो रही है।

संदेश पाकिस्तान ने राहत सामग्री की तस्वीरों के साथ दिया एकजुटता का संदेश दरअसल, श्रीलंका में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने पाकिस्तान की ओर से श्रीलंका में भेजी गई राहत सामग्री पैकेट की तस्वीरें लेकर एक्स अपलोड की थी। इन तस्वीरों के साथ उच्चायोग ने लिखा था, 'हमेशा साथ खड़े हैं। श्रीलंका में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित हमारे भाइयों और बहनों की सहायता के लिए पाकिस्तान से राहत पैकेज सफलतापूर्वक पहुंचाए गए हैं, जो हमारी अटूट एकजुटता का प्रतीक है। पाकिस्तान आज और हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है।'

खुलासा कैसे हुआ राहत सामग्री के अवधि पार होने का खुलासा? पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा तीस्वीरे पोस्ट करने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने राहत सामग्री पर अंकित समाप्ति तारीख की तस्वीरे लेकर उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। कई पैकेटों के लेबल पर 'EXP: 10/2024' लिखा था। उसके बाद पाकिस्तान पर व्यापक रूप से आरोप लगने शुरू हो गए कि उसने हाल के वर्षों में सबसे खराब बाढ़ संकट से जूझ रहे देश को अवधि पार वाले उत्पाद भेज दि वाले उत्पाद भेजे हैं।

आरोप पाकिस्तान पर लगे बाढ़ पीड़ितों का अनदार करने के आरोप पाकिस्तान की अवधि पार वाली राहत सामग्री की तस्वीरें वायरल होने के बाद आलोचकों ने पाकिस्तान पर आपदा पीड़ितों का अनादर करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि पाकिस्तानी उच्चायोग ने लेबल की जांच किए बिना ही तस्वीरें सार्वजनिक रूप से क्यों पोस्ट कीं। हालांकि, राहत सामग्री का मजाक बनने के बाद भी पाकिस्तान की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

मदद भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए चलाया 'ऑपरेशन सागर बंधु' इधर, भारत ने श्रीलंका में पीड़ितों की मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' चलाया है। भारत ने 28 नवंबर से अब तक हवाई और समुद्री मार्गों से 53 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, श्रीलंका में फंसे 2,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, जिनमें 330 भारतीय शामिल हैं। NDRF की टीमें अलग-थलग इलाकों में खोज और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने राहत सामग्री पहुंचाने में मदद की है।