एक हफ्ते बाद खुली पाकिस्तान-ईरान सीमा, क्या खत्म होगा LPG संकट?
दुनिया
एक हफ्ते बंद रहने के बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी अहम गैबद-रिमदान सीमा चौकी को फिर से खोल दिया है। इस दौरान जरूरी व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था और सर्दियों के आने के साथ ही तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की कमी की चिंता भी सताने लगी थी। कई ट्रांसपोर्टर भी बीच में फंसकर परेशान हुए थे। अब सीमा खुलने से व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली है।
पाकिस्तान ने व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा बढ़ाई
सीमा बंद रहने के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने कई मालवाहक ट्रकों पर हमले किए और उन्हें आग के हवाले कर दिया था, साथ ही कई अन्य गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। अब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस सीमा के खुलने से पाकिस्तान में ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला भी फिर से पटरी पर लौट आएगी।