एक हफ्ते बाद खुली पाकिस्तान-ईरान सीमा, क्या खत्म होगा LPG संकट?

सीमा बंद रहने के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने कई मालवाहक ट्रकों पर हमले किए और उन्हें आग के हवाले कर दिया था, साथ ही कई अन्य गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। अब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस सीमा के खुलने से पाकिस्तान में ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला भी फिर से पटरी पर लौट आएगी।