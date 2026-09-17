पाकिस्तान ने कहा कि वो मक्क समझौते के तहत अपने दायित्व पूरे करने को तैयार है

हूती विद्रोहियों संग बढ़ा सऊदी अरब का संघर्ष, पाकिस्तान बोला- मक्का समझौते की जिम्मेदारी निभाने को तैयार

लेखन आबिद खान 04:01 pm Sep 17, 202604:01 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों में बढ़ते संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने कहा है कि वह मक्का रक्षा समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि देश रक्षा समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा, "मक्का समझौता हम पर लागू होता है और हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।"