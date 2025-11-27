चीन में ट्रायल के दौरान ट्रेन ने श्रमिकों को टक्कर मारी, 11 की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, ट्रायल ट्रेन को भूकंपीय संकेतों के परीक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा था। तभी लुओयांगझेन स्टेशन पर एक मोड़ पर रेलवे लाइन में प्रवेश कर रहे निर्माण श्रमिकों से ट्रेन टकरा गई। घटना के समय ट्रेन की रफ्तार औसत थी। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घटना में जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा और दुर्घटना से सबक लेंगे।