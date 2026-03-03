पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले- भारत दूसरे युद्ध की कर रहा तैयारी, बातचीत से हो समाधान

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत पर दूसरे हमले का आरोप लगाया

लेखन गजेंद्र 12:33 pm Mar 03, 202612:33 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत पर एक और संघर्ष की तैयारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, "भारत के नेता कह रहे हैं कि वे एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्रीय शांति के आजीवन समर्थक के रूप में, मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा।" जरदारी ने आगे कहा कि भारत को बातचीत की मेज पर आगे बढ़ना चाहिए।