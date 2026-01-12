पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाहन को निशाना बनाकर IED धमाका, 6 की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसकर्मियों के वाहन को IED से उड़ाया गया

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। यहां के टैंक जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के धमाके में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। अरब न्यूज ने टैंक पुलिस प्रवक्ता यूनुस खान के हवाले से बताया कि गोमल-जुट्टा रोड पर एक बख्तरबंद पुलिस वाहन को निशाना बनाकर IED विस्फोट किया गया। धमाके में इंस्पेक्टर, एडिशनल सब-इंस्पेक्टर, वाहन चालक और पुलिस एलीट फोर्स के 3 जवानों की मौत हुई है।