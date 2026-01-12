पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाहन को निशाना बनाकर IED धमाका, 6 की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। यहां के टैंक जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के धमाके में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। अरब न्यूज ने टैंक पुलिस प्रवक्ता यूनुस खान के हवाले से बताया कि गोमल-जुट्टा रोड पर एक बख्तरबंद पुलिस वाहन को निशाना बनाकर IED विस्फोट किया गया। धमाके में इंस्पेक्टर, एडिशनल सब-इंस्पेक्टर, वाहन चालक और पुलिस एलीट फोर्स के 3 जवानों की मौत हुई है।
धमाका
पुलिस वाहन के परखच्चे उड़े
धमाके के बाद कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त वाहन दिख रहा है। धमाके में वाहन के परखच्चे उड़ गए। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आतंकवादी संगठन पर शक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घटना की जांच करने का निर्देश दिया और कहा कि हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
हमला
सेना और आतंकियों के बीच हमले
प्रांत में लगातार पुलिस और आतंकियों के बीच हमले जारी हैं। इससे पहले लक्की मरवत और बन्नू जिलों में अनजान हमलावरों की फायरिंग की दो अलग-अलग घटनाओं में 4 पुलिसवाले मारे गए थे। इसके बाद रविवार को प्रांत के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के संयुक्त अभियान में 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। ये ऑपरेशन बन्नू, खैबर और जाहिर गढ़ी के कबायली जिलों में हुए थे, जो प्रांत की राजधानी पेशावर का उपनगरीय इलाका है।