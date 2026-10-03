पाकिस्तान सऊदी अरब में 25,000 तक सैनिक तैनात कर सकता है

सऊदी अरब में 25,000 सैनिक तैनात करने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 12:41 pm Oct 03, 202612:41 pm

क्या है खबर?

यमन के हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष में उलझे सऊदी अरब की पाकिस्तान बड़ी मदद कर सकता है। खबरें हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब में अपनी सैन्य उपस्थिति की बड़े पैमाने पर विस्तार करने की तैयारी कर रहा है और 25,000 सैनिक तैनात कर सकता है। ये तैनाती पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत की जाएगी। ये कदम अहम है, क्योंकि हूती विद्रोही सऊदी को लगातार निशाना बना रहे हैं।