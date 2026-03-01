पाकिस्तान: कराची में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ का हमला, गोलीबारी में 10 की मौत

इजरायल-अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्‍तान में जमकर बवाल हो रहा है। रविवार को कराची में हिंसक भीड़ ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। सिंध के गृहमंत्री जियाउल हसन लंचर ने इस पूरे बवाल पर रिपोर्ट मांगी है।

घटना कराची में कैसे घटी यह पूरी घटना? पाकिस्‍तान के जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई की मौत का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी एमटी खान रोड स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमा हुए और परिसर में घुसने की कोशिश करते हुए पथराव कर दिया। पुलिस ने पहले लाठाचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी हे।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें भीड़ के हमले का वीडियो US Consulate in Karachi under attack in Pakistan. First major attack against US after @khamenei_ir killing happens in Trump’s favourite Pakistan. pic.twitter.com/mJYGnoGMXu — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 1, 2026

Advertisement

आदेश गृह मंत्री लंचर ने दिए सुरक्षा बढ़ाने के आदेश सिंध के गृहमंत्री लंचर ने इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और दूतावास की सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इधर, पाकिस्तानी अधिकारियों और अमेरिकी अधिकारियों ने हताहतों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट यहां देखें पुलिस कार्रवाई का वीडियो Pakistanis have burnt down US consulate in Karachi. pic.twitter.com/z5CWQRkhN9 — GrimLux (@GrimLuxTV) March 1, 2026

प्रदर्शन पूरे कराची में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन इससे पहले, खामेनेई की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए कराची भर की मस्जिदों और इमामबाड़ों में शोक मनाने वाले लोग एकत्र हुए, जिसके बाद प्रदर्शन नशीम चौक सहित कई इलाकों में फैल गया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी राजनयिक सुविधाओं तक पहुंचने से रोकने के लिए सड़कों को बंद कर दिया और अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया। वर्तमान में मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हैं और इलाके के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।