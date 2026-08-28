PoK और गिलगित बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति बदलने पर पाकिस्तान विचार कर रहा है

PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति बदलने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 11:50 am Aug 28, 202611:50 am

क्या है खबर?

हाल के दिनों में भारत और चीन के संबंध में सुधार की संभावना दिखने से पाकिस्तान को चिंता होने लगी है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान के संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन दोनों क्षेत्रों को अंतरिम प्रांत जैसा दर्जा देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए संवैधानिक कदम उठाया जा सकता है।