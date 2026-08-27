भारत-चीन में 2 नई हॉटलाइन स्थापित होंगी, सीमा विवाद समेत 8 बिंदुओं पर बनी सहमति

सीमा निर्धारण के जल्द और ठोस नतीजे पाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाना।

सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए और अधिक बैठक स्थल और हॉटलाइन स्थापित करना।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बारे में समझ को बेहतर बनाना।

राजनयिक व सैन्य बातचीत के माध्यम से जमीनी स्थिति को संबोधित करना।

सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना।

नदियों पर सहयोग का विस्तार करना।

सैन्य हॉटलाइन के 2 और चैनल बनाना।

दोनों देशों की तरफ से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा।