पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंध बढ़ाया, अब 23 जनवरी तक रोक

पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह रोक 23 जनवरी, 2026 तक रहेगी। पिछला प्रतिबंध 24 दिसंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी (PAA) ने पुष्टि की कि प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया गया है। भारत ने भी पाकिस्तान पर ऐसा प्रतिबंध लगाया है, जो जवाबी कार्रवाई में इसे बढ़ा सकता है।

प्रतिबंध कराची और लाहौर दोनों हवाई क्षेत्रों पर लागू होगा प्रतिबंध PAA की ओर से जारी NOTAM से पुष्टि हुई है कि यह प्रतिबंध विशेष रूप से भारतीय पंजीकृत विमानों पर लागू होता है। इनमें भारतीय एयरलाइन ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले, संचालित या पट्टे पर लिए गए विमान और सैन्य उड़ानें शामिल हैं। यह प्रतिबंध कराची (OPKR) और लाहौर (OPLR) दोनों उड़ान सूचना क्षेत्रों पर लागू होगा। PAA के मुताबिक, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को दो हवाई क्षेत्रों में विभाजित है।

असर क्या भारत पर पड़ेगा ज्यादा असर? पाकिस्तानी प्रतिबंध से भारतीय एयरलाइंस को लंबे वैकल्पिक मार्ग अरब सागर और मध्य एशिया के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जिससे ईंधन की खपत, उड़ान का समय और परिचालन लागत में वृद्धि हो रही है। प्रतिबंधों से भारतीय एयरलाइंस द्वारा आने-जाने वाली करीब 800 साप्ताहिक उड़ानें प्रभावित होंगी। इनमें पश्चिम एशिया, यूरोप, ब्रिटेन, काकेशस और पूर्वी उत्तरी अमेरिका की उड़ान शामिल हैं। भारत के प्रतिबंध से पाकिस्तान पर कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनके एयरलाइंस की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति सीमित है।

