पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री के पोते पर विदेशी महिला से गैंगरेप के आरोप, क्या है मामला?
क्या है खबर?
पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार एक नए विवाद में घिर गए हैं। उनके एक करीबी रिश्तेदार रजा डार का नाम 2 विदेशी महिलाओं के कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में सामने आ रहा है। इस मामले में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा विवाद भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि रजा इशाक डार का पोता है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए पूरा मामला समझते हैं।
शुरुआत
नीदरलैंड और वेनेजुएला की रहने वाली हैं पीड़िताएं
दरअसल, नीदरलैंड और वेनेजुएला की रहने वाली 2 युवतियां 29 जून को लाहौर पहुंची थीं। बताया जाता है कि ये दोनों रजा को पहले से जानती थी और उसके कहने पर ही पाकिस्तान आई थीं। दोनों की मुलाकात 2025 में सिंगापुर में रजा से हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजा ने युवतियों से वादा किया कि वो उन्हें क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में बड़ा फायदा कराएगा। रजा ने ही युवतियों के लिए बिजनेस वीजा का भी प्रबंधन कराया।
घटना
आरोपियों पर यौन उत्पीड़न और बंधक बनाने के आरोप
पीड़िताओं का कहना है कि लाहौर में जहां वे रुकी हुई थीं, वहां हथियारबंद लोग पहुंचे और उन्हें बंधक बना लिया। एक पीड़िता एस्ट्रिड गैब्रिएला रॉबिन्सन ब्राचो ने 2 पुरुषों पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। उसने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसे थप्पड़ मारा और उसे रोने से मना किया। पीड़िता ने बताया कि रजा ने बाद में उसके मोबाइल फोन से जान-पहचान के लोगों से संपर्क किया और पैसे हासिल करने की भी कोशिश की।
आरोप
पीड़िताओं को दी गई जान से मारने की धमकी
एस्ट्रिड ने आरोप लगाया कि उसने दोनों महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी। उसने मजिस्ट्रेट से कहा, "उसने मुझसे कहा कि अगर हम उन्हें पैसे दे देंगे तो हम जीवित रहेंगे। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वे हमें मार डालेंगे।" महिला ने बताया कि एक अन्य पीड़िता की मां ने एक लाख डॉलर का इंतजाम कर लिया तो रजा ने उन्हें पासपोर्ट लौटा दिए और हवाई अड्डे तक छोड़ने पर सहमत हो गया।
क्रिप्टोकरेंसी
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा क्या विवाद सामने आ रहा है?
पहले ये मामला पूरी तरह यौन उत्पीड़न और अपहरण से जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विवाद भी सामने आए हैं। ARY न्यूज के अनुसार, एक पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसकी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स तक पहुंच प्राप्त करना चाहते थे। उसने कहा कि आरोपी उसके लैपटॉप का पासवर्ड मांग रहे थे, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी मौजूद थी। पीड़िता ने कहा कि पासवर्ड न देने पर आरोपियों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी।
गिरफ्तारी
4 आरोपी किए गए गिरफ्तार
पुलिस ने अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इनकी पहचान मोहम्मद रजा डार, हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली के रूप में हुई है। रजा को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। लाहौर की एक कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होना है। वहीं, दोनों पीड़िताएं भी बयान दर्ज कराने के बाद अपने-अपने देश लौट चुकी हैं।