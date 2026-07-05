पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री के पोते पर विदेशी महिला से गैंगरेप के आरोप, क्या है मामला?

घटना

आरोपियों पर यौन उत्पीड़न और बंधक बनाने के आरोप

पीड़िताओं का कहना है कि लाहौर में जहां वे रुकी हुई थीं, वहां हथियारबंद लोग पहुंचे और उन्हें बंधक बना लिया। एक पीड़िता एस्ट्रिड गैब्रिएला रॉबिन्सन ब्राचो ने 2 पुरुषों पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। उसने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसे थप्पड़ मारा और उसे रोने से मना किया। पीड़िता ने बताया कि रजा ने बाद में उसके मोबाइल फोन से जान-पहचान के लोगों से संपर्क किया और पैसे हासिल करने की भी कोशिश की।