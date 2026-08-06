पाकिस्तान सर क्रीक के पास सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास नए सैन्य संसाधन तैनात किए, चीन-तुर्की की ली मदद- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 12:10 pm Aug 06, 202612:10 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान सर क्रीक के पास अपने नौसैनिक और सैन्य ढांचे का विस्तार कर रहा है। ये गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 96 किलोमीटर लंबी संवेदनशील खाड़ी है, जो अरब सागर में मिलती है। CCN-न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विस्तार 'अबाबील- द डिवाइन स्ट्राइक' नामक एक नई परियोजना का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तानी नौसेना ने सर क्रीक में अपने नौसेना विशेष सेवा समूह (SSG-N) कमांडो तैनात किए हैं।