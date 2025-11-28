अमेरिका में हुई गोलीबारी पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घेरा, तालिबान सरकार को बताया जिम्मेदार

बयान

पाकिस्तान ने जारी किया बयान

पाकिस्तान सरकार ने अमेरिकी घटना पर अपना आधिकारिक बयान भी जारी किया है। मंत्रालय द्वारा साझा बयान में कहा गया कि, "पाकिस्तान सरकार अफगान से जुड़ी अमेरिकी गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करता है, जिसमें कथित तौर पर एक अफगान नागरिक शामिल था। यह लक्षित हमला बिना किसी शक के आतंकवाद था। पिछले दो दशकों से, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से साफतौर पर जुड़े ऐसे अनगिनत आतंकवादी घटनाओं को झेला है। अंतरराष्ट्रीय समुदायों को इस पर ध्यान देना चाहिए।'