अमेरिका में हुई गोलीबारी पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घेरा, तालिबान सरकार को बताया जिम्मेदार
क्या है खबर?
अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स पर हुई गोलीबारी की घटना में अफगान शरणार्थी के शामिल होने पर पाकिस्तान सरकार को अफगानिस्तान को घेरने का मौका मिल गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस घटना के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तालिबानी सरकार अफगान जमीन पर आतंकी तत्वों को बढ़ावा दे रही है।
बयान
पाकिस्तान ने जारी किया बयान
पाकिस्तान सरकार ने अमेरिकी घटना पर अपना आधिकारिक बयान भी जारी किया है। मंत्रालय द्वारा साझा बयान में कहा गया कि, "पाकिस्तान सरकार अफगान से जुड़ी अमेरिकी गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करता है, जिसमें कथित तौर पर एक अफगान नागरिक शामिल था। यह लक्षित हमला बिना किसी शक के आतंकवाद था। पिछले दो दशकों से, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से साफतौर पर जुड़े ऐसे अनगिनत आतंकवादी घटनाओं को झेला है। अंतरराष्ट्रीय समुदायों को इस पर ध्यान देना चाहिए।'
घटना
गोलीबारी में नेशनल गार्ड महिला की सदस्य की हुई है मौत
अमेरिका में अतिसुरक्षित व्हाइट हाउस के पास अफगानी शरणार्थी (29) रहमानुल्लाह लकनवाल ने 2 नेशनल गार्ड्स के सदस्यों पर गोलाबारी की थी, जिसमें एक की मौत हो गई है। घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा में मार-ए-लागो क्लब में थैंक्सगिविंग की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे। गोलीबारी के बाद ट्रंप ने अफगान नागरिकों का आव्रजन तुरंत और अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है और राजधानी में 500 अतिरिक्त गार्ड्स लगाए हैं।