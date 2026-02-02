पाकिस्तान: 145 बलूच विद्रोही मारे गए, भारत ने आरोपों का किया खंडन

पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 190 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने रविवार को बताया कि बलूचिस्तान में समन्वित हमलों के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने 40 घंटों में 145 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि उसके 45 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए हैं। बुगती ने हमले को हाल का सबसे घातक संघर्ष बताया है।

हमला 31 जनवरी को मारे गए थे 92 विद्रोही बुगती ने क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 30 जनवरी को हमले के बाद पाकिस्तान सेना ने कमान संभाली थी और और 31 जनवरी तक कई आतंकी ढेर कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को 92 विद्रोही मारे गए थे, जबकि अब तक हमलों में 17 कानून प्रवर्तन कर्मी और 31 नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों द्वारा शहर पर कब्जे के प्रयासों को विफल किया है।

हमला 12 से अधिक जिलो पर हुए थे हमले पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने 30 जनवरी को एक साथ क्वेटा, ग्वादर, मस्तंग, नुश्की, दलबांदिन, पंजगुर, तुंप और पसनी सहित 12 जिलों में हमला किया था। इसके बाद पूरे प्रांत में हड़कंप मच गया, लोग घरों में बंद हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हिंसा के दौरान पूरे प्रांत में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट ठप था। रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। विद्रोहियों ने नागरिकों, जेल, थानों और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था।

