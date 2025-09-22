चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा में महीनों बाद साथ दिखे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क एक बार फिर साथ दिखे हैं। यह उनके बीच टकराव के महीनों बाद पहली मुलाकात थी। दोनों ने दक्षिणपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक चार्ली किर्क की हत्या के बाद एरिजोना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया था। उनके बीच मुलाकात की एक तस्वीर व्हाइट हाउस ने एक्स पर जारी की है, जिसमें लिखा है, 'चार्ली के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति और एलन मस्क एक साथ।'

मुलाकात हाथ मिलाया, बातचीत की एरिजोना के ग्लेनडेल शहर स्थित स्टेट फार्म स्टेडियम में किर्क की याद में स्मृति सभा आयोजित की गई थी, जिसमें काफी लोग शामिल हुए थे। इस दौरान मस्क और ट्रंप हाथ मिलाते देखे थे। वे एक बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे बराबर में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम में ट्रंप ने किर्क को अमेरिकी शहीद और महान नायक बताया। किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने कार्यक्रम में हत्यारोपी टॉयलर रॉबिन्सन को माफ करने की घोषणा की।

पहचान कौन थे चार्ली किर्क, जिनकी सभा में शामिल हुए ट्रंप और मस्क टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली (31) लेखक और पॉडकॉस्टर के साथ ट्रंप के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में युवाओं को ट्रंप के समर्थन में जोड़ने का अभियान चलाया था। वे इस अभियान को जारी रखे थे। हालांकि, वे अपने कट्टर विचारों के लिए विख्यात थे। 11 सितंबर को किर्क की यूटा विश्वविद्यालय में एक सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद 33 घंटे बाद आरोपी रॉबिन्सन (21) को गिरफ्तार किया गया था।