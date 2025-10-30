खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सैनिकों के काफिले को उड़ाया, कैप्टन समेत 6 जवान मारे गए
क्या है खबर?
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। यहां अफगान सीमा के पास कुर्रम जिले में सुरक्षा बलों के काफिले को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) विस्फोट से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने बताया कि घटना में एक कैप्टन समेत 6 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 18 घायल हुए हैं। घटना तालिबानी आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुई है।
हमला
पहले हुई थी आतंकियों से मुठभेड़
ISPR के मुताबिक, अफगानिस्तान की सीमा से लगे जिले के सुल्तानी इलाके में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के फितना अल-खवारिज के सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इसमें 7 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान काफिला जैसे ही डोगर के पास पहुंचा, IED के कारण विस्फोट हो गया, जिससे भारी जनहानि हुई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
ट्विटर पोस्ट
धमाके के बाद का दृश्य
🚨 BREAKING | Kurram Ambush 🇵🇰— INDIAN (@hindus47) October 29, 2025
A massive attack has rocked Kurram District
🔥 4 Pakistan Army vehicles set ablaze
💀 6 soldiers killed, 18+ injured
Local reports say the convoy was hit in a precision ambush near the tribal belt — hours after tensions spiked along the Durand… pic.twitter.com/WCFGSd2wVO
हमला
खैबर पख्तून और बलूचिस्तान में बढ़ गए हमले
पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच 2022 में संघर्ष विराम समाप्त हुआ था, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़ गए है। खैबर TTP का गढ़ है। यहां की आतंकवाद-रोधी विभाग (CTD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक पूरे खैबर प्रांत में आतंकवादी घटनाओं में 298 लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2,366 खुफिया-आधारित अभियान चलाए, जिनमें 1,124 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और 368 आतंकवादी मुठभेड़ों में मारे गए।