पाकिस्तान में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान धमाके में 6 सैनिक मारे गए (तस्वीर: एक्स/@AsiaWarZone)

खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सैनिकों के काफिले को उड़ाया, कैप्टन समेत 6 जवान मारे गए

लेखन गजेंद्र 10:11 am Oct 30, 202510:11 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। यहां अफगान सीमा के पास कुर्रम जिले में सुरक्षा बलों के काफिले को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) विस्फोट से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने बताया कि घटना में एक कैप्टन समेत 6 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 18 घायल हुए हैं। घटना तालिबानी आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुई है।