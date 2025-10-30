LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सैनिकों के काफिले को उड़ाया, कैप्टन समेत 6 जवान मारे गए
पाकिस्तान में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान धमाके में 6 सैनिक मारे गए (तस्वीर: एक्स/@AsiaWarZone)

लेखन गजेंद्र
Oct 30, 2025
10:11 am
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। यहां अफगान सीमा के पास कुर्रम जिले में सुरक्षा बलों के काफिले को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) विस्फोट से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने बताया कि घटना में एक कैप्टन समेत 6 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 18 घायल हुए हैं। घटना तालिबानी आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुई है।

पहले हुई थी आतंकियों से मुठभेड़

ISPR के मुताबिक, अफगानिस्तान की सीमा से लगे जिले के सुल्तानी इलाके में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के फितना अल-खवारिज के सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इसमें 7 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान काफिला जैसे ही डोगर के पास पहुंचा, IED के कारण विस्फोट हो गया, जिससे भारी जनहानि हुई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

धमाके के बाद का दृश्य

खैबर पख्तून और बलूचिस्तान में बढ़ गए हमले

पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच 2022 में संघर्ष विराम समाप्त हुआ था, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़ गए है। खैबर TTP का गढ़ है। यहां की आतंकवाद-रोधी विभाग (CTD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक पूरे खैबर प्रांत में आतंकवादी घटनाओं में 298 लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2,366 खुफिया-आधारित अभियान चलाए, जिनमें 1,124 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और 368 आतंकवादी मुठभेड़ों में मारे गए।