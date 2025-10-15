अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर संघर्ष बढ़ा

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 4 की मौत, TTP ने 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे

क्या है खबर?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पड़ोसी देश के स्पिन बोल्डक शहर में हवाई हमले किए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार, हवाई हमले चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास कम से कम 3 अफगान-तालिबान चौकियों पर हुआ है। हवाई हमले के साथ ड्रोन हमले भी किए गए हैं। दूसरी तरफ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने खैबर पख्तूनख्वा में 6 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं।