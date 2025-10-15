अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 4 की मौत, TTP ने 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे
क्या है खबर?
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पड़ोसी देश के स्पिन बोल्डक शहर में हवाई हमले किए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार, हवाई हमले चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास कम से कम 3 अफगान-तालिबान चौकियों पर हुआ है। हवाई हमले के साथ ड्रोन हमले भी किए गए हैं। दूसरी तरफ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने खैबर पख्तूनख्वा में 6 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं।
पाकिस्तानी हमले में 10 अफगानी नागरिक अस्पताल में भर्ती
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में घायल 10 अफगानी नागरिकों को चमन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक से एक वीडियो सामने आया है, जहां हमले वाले स्थान से घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। पिछले दो दिन से दोनों देशों के बीच हमला बंद था, लेकिन बुधवार को ये एक बार फिर शुरू हो गया है।
पाकिस्तान पर दोहरा दबाव
पाकिस्तानी सेना पर इस समय दोहरा दबाव है। एक तरफ वह सीमा के पार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से लड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसके घर में TTP आतंकवादी नाक में दम किया है। बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को ओरकज़ई ज़िले के घिलजो इलाके के पास भीषण झड़पों में कम से कम 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अफगान तालिबान इकाइयों ने महमूदजई चौकी पर धावा बोल दिया है। यहां सेना अलर्ट है।