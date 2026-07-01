सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान ने फिर भारत को धमकी दी है

सिंधु जल संधि पर बोला पाकिस्तान- ये पानी का राजनीतिक इस्तेमाल, विश्व व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी

लेखन आबिद खान 04:06 pm Jul 01, 202604:06 pm

क्या है खबर?

भारत के सिंधु जल संधि रद्द किए जाने के कदम पर पाकिस्तान की बौखलाहट फिर सामने आई है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने बीते दिन एक कथित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और उप प्रधानमंत्री इस्हाक डार समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान इस्हाक ने कहा कि जल संधि को रद्द करने का भारत का निर्णय 'अवैध' था। वहीं, जरदारी ने फिर परमाणु सिद्धांतों का हवाला दिया।