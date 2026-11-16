UAE में गुजरात के आतिफ की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग, माता-पिता घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैरा शहर में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 15 साल के आतिफ मोहम्मद इमरान मंसूर के अंतिम संस्कार में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए।

गुजरात का रहने वाला आतिफ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया था, तभी 12 नवंबर को एक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई।

दुख की बात यह है कि उसके माता-पिता और बहन अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें आतिफ के निधन की जानकारी नहीं है। इस हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हुई थी।