बैंकॉक जलमग्न: बारिश ने तोड़ा 2011 का रिकॉर्ड, 52,000 घरों पर आफत

बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने शहर के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे अभी बिना रूरत यात्रा करने से बचें। उन्होंने बताया कि इस वक्त कई सड़कें सुरक्षित नहीं हैं।

प्रशासन नहरों से पानी की निकासी तेज करने में जुटा है, क्योंकि मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जनता से घबराहट में ज्यादा सामान खरीदने (पैनिक-बाइंग) से मना किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि चीजों की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी करना कानूनन एक अपराध है।