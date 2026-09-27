बैंकॉक जलमग्न: बारिश ने तोड़ा 2011 का रिकॉर्ड, 52,000 घरों पर आफत
बैंकॉक में पिछले कुछ ही दिनों में 330 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस भारी बारिश के कारण पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। करीब 52,000 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और लगभग 4,900 लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया है।
सड़कें और रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। कोसिन नीलसेट ने बताया कि इस बार पानी का स्तर 2011 में आई भीषण बाढ़ से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया है।
गवर्नर ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की
बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने शहर के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे अभी बिना रूरत यात्रा करने से बचें। उन्होंने बताया कि इस वक्त कई सड़कें सुरक्षित नहीं हैं।
प्रशासन नहरों से पानी की निकासी तेज करने में जुटा है, क्योंकि मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जनता से घबराहट में ज्यादा सामान खरीदने (पैनिक-बाइंग) से मना किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि चीजों की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी करना कानूनन एक अपराध है।