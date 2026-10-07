यमन में सेना और हूती लड़ाकों के बीच युद्ध में 270 से अधिक मौतें

वैश्विक जहाजरानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बाबल-मंडाब जलडमरूमध्य अब संघर्ष का केंद्र बन गया है। यमन की सरकारी सेना का दावा है कि उसने इसके पास के कई इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है, हालांकि हूती लड़ाके इस बात से इनकार कर रहे हैं।

इसी बीच, हूती सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब में कई ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें हवाई अड्डे भी शामिल हैं।

खबरें हैं कि जाजान और नजरान हवाई अड्डों पर हुए हमलों में कुछ लोग घायल हुए हैं।

अब जब पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब को मदद के लिए सेना भेजने का वादा किया है, तो इससे शिपिंग मार्गों और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।