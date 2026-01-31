स्पेस-X का xAI या टेस्ला के साथ हो सकता है विलय, जानिए क्या है इसकी वजह

एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस-X उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI या टेस्ला के साथ संभावित विलय पर विचार कर रही है। बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इनमें से कम से कम एक कंपनी एयरोस्पेस निर्माता में समाहित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, विलय इस साल स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से पहले हो सकता है। इससे ग्रोक चैटबॉट, एक्स प्लेटफॉर्म, स्टारलिंक उपग्रह और रॉकेट जैसे उत्पाद एक ही IPO के अंतर्गत आ जाएंगे।

फायदा दोनों विकल्पों में क्या होगा फायदा? हालिया दस्तावेजों से पता चलता है कि 21 जनवरी को नेवादा में 2 नई कॉर्पोरेट संस्थाएं स्थापित की गईं। इससे संकेत मिलता है कि मस्क सभी विकल्पों को खुला रख रहे हैं। दोनों ही स्थितियों के अपने-अपने फायदे हैं। स्पेस-X के साथ विलय से xAI को अंतरिक्ष में अपने डाटा सेंटर स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। दूसरी तरफ गठजोड़ से टेस्ला को AI-संचालित मशीनों को चलाने के लिए आवश्यक विशाल कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान कर सकता है।

उद्देश्य विलय के पीछे क्या है उद्देश्य? दोनों विकल्पों के साथ ही तीनों कंपनियों का विलय मस्क की टिप्पणियों और हाल ही में किए गए कार्यों के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य कंपनियों को एकजुट करना या उनके बीच संसाधनों को साझा करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, पिछले साल स्पेस-X ने xAI में 2 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) का निवेश करने पर सहमति जताई थी और टेस्ला ने खुलासा किया कि उसने भी इस AI स्टार्टअप में इतना ही निवेश किया है।

Advertisement