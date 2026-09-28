यमन में 4 साल की शांति भंग, हूतियों के साथ संघर्ष में 1.30 लाख लोग बेघर

यहां के एक स्कूल के प्रधानाचार्य अब्दुलवासी अब्दू ने बताया कि लगातार मिसाइल हमलों से लोग घबरा गए हैं और इन्हीं हमलों की वजह से तैज़ का मूसाब इब्न उमैर स्कूल भी बंद हो गया है।

इसकी वजह से 600 से अधिक बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जरूरी सामान पहुंचाने वाले रास्ते भी बंद हो गए, जिससे खाने-पीने की चीजें और बाकी जरूरत का सामान मिलना मुश्किल हो गया है।

महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, जिससे संकट और गहराता जा रहा है। खाने और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे परिवारों के 32 लाख से अधिक बच्चों की पढ़ाई रुक गई है।