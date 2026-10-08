अमेरिका के न्यू जर्सी में किशोर ने फुटपाथ पर चल रहे 6 छात्रों पर SUV चढ़ाई

हादसे के बाद कम से कम एक छात्र कार के नीचे फंसा हुआ मिला। उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया।

एक स्थानीय किराना दुकान के कर्मचारी डेनिस वुडली ने देखा कि किशोर ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पुलिस के आने तक उसे वहां से जाने से रोका।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। साथ ही, एक अज्ञात यात्री को भी वहीं रोक लिया गया।

स्कूल की सुपरिटेंडेंट क्रिस्टिन ओ'नील ने इसे एक 'दुर्घटना' बताया। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे छात्रों और उनके परिवारों का साथ दें ताकि वे इस मुश्किल वक्त से उबर सकें।