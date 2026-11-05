महंगाई और कर्ज से जूझते फ्रांस में आज से देशव्यापी हड़ताल, जनजीवन पर भारी असर

फ्रांस पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और सरकार ने बजट में नई कटौती की है।

इससे लोग गरीबी और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कामों में कम निवेश को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा, छात्र भी क्लासरूम में बढ़ती भीड़ और खराब सुविधाओं को लेकर विरोध कर रहे हैं।

उधर, मानवाधिकार संगठन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कड़ी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण प्रशासन ने कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दिया है।