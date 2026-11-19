न्यूयॉर्क में 8 लोगों की मौत के बाद एक इमारत को गिराने का फरमान
अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में 1323 फ्लैटबुश एवेन्यू पर स्थित एक इमारत को गिराने का आदेश दिया है। यह फैसला 11 नवंबर, 2026 को तब लिया गया, जब उसकी बगल वाली इमारत ढह गई थी।
इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई थी। शहर के अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त ढांचे को सहारा देने की कोशिश करने से मजदूरों की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए इसे गिराना ही सबसे सुरक्षित उपाय है।
फ्लैटबुश में 20 लोग घायल, इमारतें खाली कराई गईं
इस हादसे में 20 लोग घायल हुए और आसपास की इमारतों को तुरंत खाली करना पड़ा। शहर प्रशासन और रेड क्रॉस बेघर हुए लोगों को अस्थाई रहने की जगह दिलवाने में मदद कर रहे हैं।
इमारत गिराने का काम शुरू होने से पहले, बगल की 1325 फ्लैटबुश एवेन्यू वाली इमारत को अतिरिक्त सहारा दिया जाएगा।
यह पूरी घटना पास के ही एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसके बारे में कई महीने पहले सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई थीं।
अब अधिकारियों का कहना है कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि ऐसी कोई घटना फिर से न हो।