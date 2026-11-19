इस हादसे में 20 लोग घायल हुए और आसपास की इमारतों को तुरंत खाली करना पड़ा। शहर प्रशासन और रेड क्रॉस बेघर हुए लोगों को अस्थाई रहने की जगह दिलवाने में मदद कर रहे हैं।

इमारत गिराने का काम शुरू होने से पहले, बगल की 1325 फ्लैटबुश एवेन्यू वाली इमारत को अतिरिक्त सहारा दिया जाएगा।

यह पूरी घटना पास के ही एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसके बारे में कई महीने पहले सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई थीं।

अब अधिकारियों का कहना है कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि ऐसी कोई घटना फिर से न हो।