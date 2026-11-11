एनवीडिया CEO को हनीट्रैप में फंसाने वाली कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग की मौजूदगी को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है

एनवीडिया जासूसी कांड: अब कहां हैं कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग?

लेखन आबिद खान 01:53 pm Nov 11, 202601:53 pm

क्या है खबर?

दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग कथित तौर पर हनीट्रैप का शिकार हो गए हैं। उन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी की शीर्ष महिला अधिकारी एलिस हुआंग से प्रेम संबंधों की बात स्वीकार की है। माना जा रहा है कि एलिस कथित तौर पर चीन की जासूस थीं। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि एलिस फिलहाल कहां हैं। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।