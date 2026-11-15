CIA अलर्ट के बाद एनवीडिया CEO का इस्तीफा, AI तकनीक पर चीन की जासूसी के आरोप
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग ने इस्तीफा दे दिया है। यह कदम विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक मेमो के बाद उठाया गया, जिसमें CIA की खुफिया जानकारी का हवाला दिया गया था। इस मेमो में हुआंग के एलिस हुआंग से कथित संबंधों पर सवाल उठाए गए थे, जिन पर चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने का शक है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को डर था कि इन संबंधों की वजह से चीन को अमेरिका की आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक तक पहुंच मिल सकती है। इसी वजह से हुआंग पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। मार्को रूबियो ने तो यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप को भी हुआंग और एलिस हुआंग के बीच के संबंधों को लेकर आगाह किया था। इन सब के चलते आखिर 12 नवंबर को हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
चीन को चिप्स बेचने को लेकर ट्रंप की टीम में फूट
हुआंग का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है, जब अमेरिका और चीन के बीच तकनीक के निर्यात को लेकर तनातनी चल रही है। ऐसे में एनवीडिया, जो AI के क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है, सबकी नजरों में आ गई है। चीन को चिप्स बेचने के मामले पर ट्रंप की अपनी टीम के भीतर भी मतभेद हैं। यह दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए तकनीकी तरक्की को आगे बढ़ाना कितना पेचीदा काम है।