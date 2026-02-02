एपस्टीन फाइल में नॉर्वे के पूर्व राजनयिक की भारत विरोधी टिप्पणी सामने आई

एपस्टीन फाइल में नॉर्वे के पूर्व राजनयिक टेर्जे रोड-लार्सन की भारत विरोधी टिप्पणी सामने आई

लेखन गजेंद्र 05:02 pm Feb 02, 202605:02 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित जो नई फाइल जारी की है, उसमें नॉर्वे के पूर्व राजनयिक टेर्जे रोड-लार्सन की भारत विरोधी टिप्पणी को लेकर भी खुलासा हुआ है। रूसी प्रसारक RT ने रोड-लार्सन के ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय की सांप से तुलना की थी और सांप की जगह पहले भारतीयों को मारने की बात लिखी है। इसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है।