उत्तर कोरिया ने अस्पताल के लिए दक्षिण कोरिया की 68 लाख डॉलर की मदद ठुकराई

उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया की तरफ से 68 लाख डॉलर की मेडिकल मदद की पेशकश ठुकरा दी है। यह मदद प्योंगयांग के एक अस्पताल के लिए थी और इसे संयुक्त राष्ट्र की खास मंजूरी भी मिल चुकी थी।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की प्रभावशाली बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया की इस सहायता पेशकश को एक उकसावे वाली कार्रवाई बताया है।

किम ने कहा, "उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों की शत्रुतापूर्ण प्रकृति और दक्षिण कोरिया की पहचान कभी नहीं बदल सकती। उत्तर कोरिया का रुख यह है कि दक्षिण कोरिया से कुछ भी देने या लेने को नहीं है।"