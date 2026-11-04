उत्तर कोरिया ने एक बार फिर समुद्र में मिसाइल दागी, अमेरिका से बातचीत से इनकार

मिसाइल परीक्षण के बीच उत्तर कोरिया के नेता, किम जोंग उन को एक नौसैनिक शिपयार्ड का जायजा लेते हुए भी देखा गया। इससे साफ है कि उत्तर कोरिया अपनी नौसेना को और मजबूत करना चाहता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया लगातार जो ये परीक्षण कर रहा है, उसका मतलब हो सकता है कि वह बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की तैयारी में है।

इसी बीच, किम यो जोंग ने संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के उन दावों को भी खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने बाइनेंस को हैक किया था। FBI ने ही यह आरोप लगाया था।