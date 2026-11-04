उत्तर कोरिया ने एक बार फिर समुद्र में मिसाइल दागी, अमेरिका से बातचीत से इनकार
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर समुद्र में मिसाइलें दागी हैं। यह इस महीने में उसकी चौथी ऐसी गतिविधि है, जिससे इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ने यह जानकारी दी।
इससे कुछ घंटे पहले ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने साफ कह दिया था कि वॉशिंगटन के साथ तब तक कोई बातचीत शुरू नहीं होगी, जब तक अमेरिका अपनी 'दुश्मन वाली नीति' में बदलाव नहीं करता है।
किम जोंग उन ने नौसैनिक शिपयार्ड का दौरा किया
मिसाइल परीक्षण के बीच उत्तर कोरिया के नेता, किम जोंग उन को एक नौसैनिक शिपयार्ड का जायजा लेते हुए भी देखा गया। इससे साफ है कि उत्तर कोरिया अपनी नौसेना को और मजबूत करना चाहता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया लगातार जो ये परीक्षण कर रहा है, उसका मतलब हो सकता है कि वह बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की तैयारी में है।
इसी बीच, किम यो जोंग ने संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के उन दावों को भी खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने बाइनेंस को हैक किया था। FBI ने ही यह आरोप लगाया था।