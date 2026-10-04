किम जोंग उन की मिसाइल से हड़कंप, बहन ने ठुकराई माफी की मांग
उत्तर कोरिया ने शनिवार को एक मध्यम दूरी की मिसाइल दागी। इस मिसाइल लॉन्च की निगरानी खुद किम जोंग उन कर रहे थे। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब पिछले महीने डि-मिलिटराइज्ड जोन में एक लैंड माइन धमाके से दक्षिण कोरियाई सैनिक घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस साल उत्तर कोरिया पहले ही 10 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च कर चुका है।
किम यो जोंग ने माफी मांगने की मांगों को ठुकराया
यह मिसाइल लगभग 1,000 किलोमीटर का सफर तय कर गई। मिसाइल की तरंग जैसी चाल के कारण दक्षिण कोरिया और जापान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। किम यो जोंग, जो किम जोंग उन की बहन और सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। एक तरफ किम जोंग कहते हैं कि ये मिसाइल परीक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ किम यो ने हाल ही में हुई लैंड माइन घटना को लेकर दक्षिण कोरिया की माफी मांगने की मांगों को भी ठुकरा दिया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के दावों को बेबुनियाद बताया है।