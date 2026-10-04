किम जोंग उन की मिसाइल से हड़कंप, बहन ने ठुकराई माफी की मांग

यह मिसाइल लगभग 1,000 किलोमीटर का सफर तय कर गई। मिसाइल की तरंग जैसी चाल के कारण दक्षिण कोरिया और जापान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। किम यो जोंग, जो किम जोंग उन की बहन और सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। एक तरफ किम जोंग कहते हैं कि ये मिसाइल परीक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ किम यो ने हाल ही में हुई लैंड माइन घटना को लेकर दक्षिण कोरिया की माफी मांगने की मांगों को भी ठुकरा दिया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के दावों को बेबुनियाद बताया है।