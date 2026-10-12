उत्तर कोरिया ने सीमा उल्लंघन की चेतावनी के बाद कई मिसाइलें दागीं
उत्तर कोरिया ने अभी-अभी जापान के समुद्री इलाके के पास 900 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एक महीने के अंदर यह उनका चौथा मिसाइल परीक्षण है।
इससे पहले उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके क्षेत्र का उल्लंघन हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा।
इन मिसाइल परीक्षणों के बाद दक्षिण कोरिया ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उसने इन परीक्षणों को संयुक्त राष्ट्र के नियमों का सीधा उल्लंघन बताया है।
सीमा पर लैंडमाइन से दक्षिण कोरियाई सैनिक घायल
ये मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में हुए हैं, जब दोनों देशों की कड़ी सुरक्षा वाली सीमा पर लैंडमाइन फटने और उन्हें हटाने के एक तनावपूर्ण ऑपरेशन में दक्षिण कोरियाई सैनिक घायल हो गए थे।
सियोल ने सीमा पर लैंडमाइन बिछाने के लिए उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन प्योंगयांग ने इन आरोपों को गलत बताया है।
उत्तर कोरिया के हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों के जवाब में, दक्षिण कोरिया ने भी अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया था। इसके साथ ही, दक्षिण कोरिया उत्तर की ओर से किसी भी और अप्रत्याशित कदम के लिए हाई अलर्ट पर बना हुआ है।