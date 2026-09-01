भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को सीतारमण का करारा जवाब, जानिए क्या कहा

इस सफलता का श्रेय केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के आम नागरिकों की मेहनत, मजबूत इरादों और दृढ़ता को दिया है। उन्होंने बताया कि कई अहम सुधार किए गए हैं, जैसे कि पुराने कानूनों को खत्म करना और सरकारी नियमों को सरल बनाना, जिससे अब कारोबार करना पहले से काफी आसान हो गया है। विदेशी निवेश के संतोषजनक आंकड़े यह भी बताते हैं कि दुनिया भर का भारत पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा UPI जैसे डिजिटल माध्यम छोटे कारोबारियों को नई ताकत दे रहे हैं और 2047 तक भारत के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।