भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को सीतारमण का करारा जवाब, जानिए क्या कहा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उठ रही कुछ टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है और इन्हें अनुचित बताया है। नॉर्थ कैरोलिना में हुए G-20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने देश के मजबूत आर्थिक आंकड़ों पर रोशनी डाली। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के अनुसार, भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें उत्पादन क्षेत्र में आई तेज रफ्तार और बाकी सभी क्षेत्रों में लगातार हुई प्रगति का अहम योगदान रहा है।
सुधारों, UPI और विदेशी निवेश को श्रेय देतीं सीतारमण
इस सफलता का श्रेय केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के आम नागरिकों की मेहनत, मजबूत इरादों और दृढ़ता को दिया है। उन्होंने बताया कि कई अहम सुधार किए गए हैं, जैसे कि पुराने कानूनों को खत्म करना और सरकारी नियमों को सरल बनाना, जिससे अब कारोबार करना पहले से काफी आसान हो गया है। विदेशी निवेश के संतोषजनक आंकड़े यह भी बताते हैं कि दुनिया भर का भारत पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा UPI जैसे डिजिटल माध्यम छोटे कारोबारियों को नई ताकत दे रहे हैं और 2047 तक भारत के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।