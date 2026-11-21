अमेरिका: पन्नू हत्याकांड की साजिश में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल की सजा
क्या है खबर?
खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े कथित मामले में दोषी पाए गए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को सजा का ऐलान हो गया है। अमेरिका की एक अदालत ने निखिल को 19 साल 7 महीने जेल की सजा सुनाई है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारेरो ने करीब 80 मिनट सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान पन्नू भी कोर्ट में मौजूद था।
माफी
सुनवाई के दौरान निखिल ने पन्नू से माफी मांगी
सुनवाई के दौरान निखिल ने कोर्ट में पन्नू से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए का अफसोस है और वे इसे बदल नहीं सकते।
उन्होंने कहा, "मैंने जो किया, उसे बदल नहीं सकता। मैं पन्नू, सिख समुदाय और इससे जुड़े लोगों से माफी मांगता हूं। मुझे अफसोस है। मेरे इस कदम के चलते मेरी पत्नी, मां और बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया।"
पन्नू का बयान
पन्नू ने कहा- 1,200 दिनों से काम नहीं कर पाया
सुनवाई के दौरान पन्नू और सिख समुदाय से जुड़े लोग भी कोर्ट में मौजूद थे। बाहर उनके समर्थक निखिल और दूसरे आरोपियों के पुतले लेकर आए थे।
पन्नू ने करीब 20 मिनट तक अपना पक्ष कोर्ट में रखा। उसने कहा, "हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद से मैं 1,200 दिनों से ज्यादा समय तक सामान्य तरीके से वकालत का काम नहीं कर पाया हूं।"
बता दें कि पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है।
साजिश
क्या है पन्नू की हत्या की कथित साजिश का मामला?
नवंबर, 2023 में अमेरिका ने दावा किया था कि उसने पन्नू को मारने की साजिश को नाकाम किया है।
अमेरिका ने इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निखिल को चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया था। अमेरिका का आरोप था कि इसमें एक भारतीय अधिकारी विकास भी शामिल था।
आरोप के मुताबिक, निखिल ने विकास को पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर तलाशने को कहा। विकास ने एक कथित शूटर से संपर्क किया, जो अमेरिकी अधिकारी निकला।
पन्नू
पन्नू को भारत ने आतंकी घोषित किया है
गुरपतवंत सिंह पन्नू अमृतसर के खानकोट गांव से आता है और पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई के बाद विदेश चला गया था। तभी से वो कनाडा तो कभी अमेरिका में रह रहा है।
यहां से वो खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देता है और समय-समय पर वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। उसी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से खालिस्तानी संगठन SFJ का गठन किया था।
भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया हुआ है।