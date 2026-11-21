नवंबर, 2023 में अमेरिका ने दावा किया था कि उसने पन्नू को मारने की साजिश को नाकाम किया है।

अमेरिका ने इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निखिल को चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया था। अमेरिका का आरोप था कि इसमें एक भारतीय अधिकारी विकास भी शामिल था।

आरोप के मुताबिक, निखिल ने विकास को पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर तलाशने को कहा। विकास ने एक कथित शूटर से संपर्क किया, जो अमेरिकी अधिकारी निकला।