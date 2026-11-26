न्यूजीलैंड ने छात्रों को दी खुशखबरी, बिना जॉब ऑफर 6 महीने का जॉब-सर्च वीजा
न्यूजीलैंड ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्नातकों के लिए 6 महीने का वर्क वीजा जारी किया है। इसमें भारत के भी योग्य छात्र शामिल हैं।
यह उन छात्रों के लिए है जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद न्यूजीलैंड में रुककर नौकरी खोजना चाहते हैं।
इस वीजा की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आवेदन करने हेतु आपको नौकरी का प्रस्ताव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह नया वीजा उन ग्रेजुएट्स के लिए एक अच्छा मौका है जो सामान्य पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के लिए पात्र नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड में काम करना चाहते हैं।
लेवल 5 से 7 वीजा के लिए योग्यता
अगर आपने न्यूजीलैंड में कम से कम दो साल की पूरी पढ़ाई के बाद लेवल 5, 6 या 7 का कोई कोर्स पूरा किया है, तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे।
आपको हाल ही में अपना स्टूडेंट वीजा भी मिला होना चाहिए और इसके खत्म होने के तीन महीने के भीतर आपको आवेदन करना होगा।
इसके अलावा, आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास एनजेड 5,000 डॉलर की राशि है। साथ ही, आपको हेल्थ और कैरेक्टर चेक से भी गुजरना होगा।
यह भी ध्यान रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स या माइक्रो-क्रेडेंशियल्स इस वीजा के लिए मान्य नहीं होंगे। अगर आप पहले से ही स्टैंडर्ड पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के लिए पात्र हैं, तो यह नया वीजा आपके काम का नहीं है।