अगर आपने न्यूजीलैंड में कम से कम दो साल की पूरी पढ़ाई के बाद लेवल 5, 6 या 7 का कोई कोर्स पूरा किया है, तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे।

आपको हाल ही में अपना स्टूडेंट वीजा भी मिला होना चाहिए और इसके खत्म होने के तीन महीने के भीतर आपको आवेदन करना होगा।

इसके अलावा, आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास एनजेड 5,000 डॉलर की राशि है। साथ ही, आपको हेल्थ और कैरेक्टर चेक से भी गुजरना होगा।

यह भी ध्यान रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स या माइक्रो-क्रेडेंशियल्स इस वीजा के लिए मान्य नहीं होंगे। अगर आप पहले से ही स्टैंडर्ड पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के लिए पात्र हैं, तो यह नया वीजा आपके काम का नहीं है।