इमिग्रेशन न्यूजीलैंड एक नई व्यवस्था भी लागू कर रहा है, जिसमें एक जैसे आवेदन (जैसे एक ही कंपनी या एक ही तरह की नौकरी के लिए) अब एक साथ प्रोसेस होंगे।

यह कदम आवेदनों की बढ़ती संख्या को तेज़ी से निपटाने के लिए उठाया गया है। दरअसल, हाल ही में मिले आवेदनों में 44 प्रतिशत उन लोगों के थे, जो अपनी न्यूजीलैंड की मास्टर डिग्री का इस्तेमाल करके ज़्यादा पॉइंट हासिल कर रहे थे।

अगर आपने पहले ही आवेदन कर दिया है और आपका मामला अभी प्रोसेस हो रहा है, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो नए आवेदन आएंगे या जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर ये नए नियम लागू होंगे।