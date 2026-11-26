न्यूजीलैंड 30 नवंबर से फास्ट-ट्रैक कुशल प्रवासी वीजा बंद करेगा
न्यूजीलैंड 30 नवंबर से आवेदकों के लिए फास्ट-ट्रैक कुशल प्रवासी वीजा जारी करना बंद कर देगा।
इसके तहत वे लोग आएंगे जिन्हें न्यूजीलैंड में पूरे समय की पढ़ाई करके डॉक्टरेट या मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन या मौजूदा औसत सैलरी के मुकाबले 3 गुना अधिक कमाई करने से 6 अंक मिलते थे।
इसकी जगह, अब टियर 1 ग्रीन लिस्ट वाली नौकरियों (जैसे डॉक्टर और इंजीनियर) को सबसे ऊपर रखा जाएगा।
इमिग्रेशन न्यूजीलैंड समान आवेदनों को एक साथ ग्रुप कर रहा है
इमिग्रेशन न्यूजीलैंड एक नई व्यवस्था भी लागू कर रहा है, जिसमें एक जैसे आवेदन (जैसे एक ही कंपनी या एक ही तरह की नौकरी के लिए) अब एक साथ प्रोसेस होंगे।
यह कदम आवेदनों की बढ़ती संख्या को तेज़ी से निपटाने के लिए उठाया गया है। दरअसल, हाल ही में मिले आवेदनों में 44 प्रतिशत उन लोगों के थे, जो अपनी न्यूजीलैंड की मास्टर डिग्री का इस्तेमाल करके ज़्यादा पॉइंट हासिल कर रहे थे।
अगर आपने पहले ही आवेदन कर दिया है और आपका मामला अभी प्रोसेस हो रहा है, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो नए आवेदन आएंगे या जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर ये नए नियम लागू होंगे।