अमेरिका के स्थानीय चुनावों में कैसे हुई डेमोक्रेट की बड़ी जीत? ट्रंप ने 2 कारण गिनाए

चुनाव

न्यूयॉर्क शहर, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में ऐतिहासिक जीत

राष्ट्रपति ट्रंप की यह टिप्पणी न्यूयॉर्क शहर, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक जीत के बाद आई है। ट्रंप लगातार डेमोक्रेट उम्मीदवारों के खिलाफ बयान दे रहे थे। न्यूयॉर्क शहर में, डेमोक्रेट जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर और पूर्व डेमोक्रेट सदस्य एंड्रयू कुओमो को हराकर शहर के पहले मुस्लिम मेयर का पदभार संभाला है। वर्जीनिया में, डेमोक्रेट एबिगेल स्पैनबर्गर ने राज्य की रिपब्लिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर विनसम अर्ल-सियर्स को हराकर राज्य की पहली महिला गर्वनर बनी हैं।