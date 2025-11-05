अमेरिका के स्थानीय चुनावों में कैसे हुई डेमोक्रेट की बड़ी जीत? ट्रंप ने 2 कारण गिनाए
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय चुनावों में डेमोक्रेट की बड़ी जीत के लिए 2 कारण गिनाए हैं। ट्रंप ने इसके लिए चुनाव के मत पत्रों पर उनकी अनुपस्थिति और सरकारी बंद यानी शटडाउन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोलस्टर्स का हवाला देते हुए लिखा, 'ट्रंप का मतपत्र पर न होना और संसद का बंद होना, रिपब्लिकन पार्टी के आज रात चुनाव हारने के 2 कारण थे।'
चुनाव
न्यूयॉर्क शहर, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में ऐतिहासिक जीत
राष्ट्रपति ट्रंप की यह टिप्पणी न्यूयॉर्क शहर, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक जीत के बाद आई है। ट्रंप लगातार डेमोक्रेट उम्मीदवारों के खिलाफ बयान दे रहे थे। न्यूयॉर्क शहर में, डेमोक्रेट जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर और पूर्व डेमोक्रेट सदस्य एंड्रयू कुओमो को हराकर शहर के पहले मुस्लिम मेयर का पदभार संभाला है। वर्जीनिया में, डेमोक्रेट एबिगेल स्पैनबर्गर ने राज्य की रिपब्लिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर विनसम अर्ल-सियर्स को हराकर राज्य की पहली महिला गर्वनर बनी हैं।
परिणाम
न्यू जर्सी में भी जीत
न्यू जर्सी में, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मिकी शेरिल ने पूर्व राज्य प्रतिनिधि और रिपब्लिकन जैक सियाटारेली को हराकर गवर्नर पद का चुनाव जीता है। दोनों उम्मीदवारों ने प्रचार के दौरान जीवन-यापन की लागत पर ध्यान केंद्रित किया और करों को कम करने का प्रस्ताव रखा था। इन चुनावों को ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की पहली बड़ी परीक्षा माना गया है। ट्रंप ने चुनाव परिणामों के बाद रिपब्लिकन से कानून पारित करने और मेहनत करने की अपील की है।