नेतन्याहू दफ्तर पर संगीन आरोप, चुनाव के लिए रची गई थी 'फर्जी गिरफ्तारी' की साजिश
इजरायल से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के एक पूर्व कर्मचारी पर आरोप लगा है कि उसने पुलिस को गलत जानकारी दी थी।
इसी गलत जानकारी के कारण चुनावों से ठीक पहले अरब पार्टी 'रा'अम' के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। याशर पार्टी के नेता गादी आइजेंकोट ने इसे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बताया है।
अब इस पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है कि क्या चुनाव में गड़बड़ी करने में नेतन्याहू के दफ्तर की भी कोई भूमिका थी।
चैनल 12 ने आइदो नॉर्डन का नाम जोड़ा
चैनल 12 की एक रिपोर्ट बताती है कि नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ आइदो नॉर्डन ने ही पुलिस को उस सूत्र तक पहुंचाया था, जिसने कथित तौर पर झूठे सबूत दिए थे।
अटॉर्नी जनरल इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यह सब गिरफ्तारियों को सही ठहराने और चुनाव के नतीजों को बदलने की एक साजिश थी।
आलोचकों का कहना है कि अरब नागरिकों को इस तरह से निशाना बनाना गलत है। वे चुनाव प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं।