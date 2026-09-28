तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ ICC जाने की तैयारी में नेतन्याहू, कुर्द उत्पीड़न और हमास फंडिंग का आरोप
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन के साथ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।
उन्होंने अपनी टीम से एक ऐसा मामला तैयार करने को कहा है, जिसमें एर्दोआन सरकार पर कुर्द अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव करने और हमास को आर्थिक मदद देने का आरोप लगे।
इस कदम से दोनों देशों के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ गया है, खासकर तब से जब एर्दोआन ने हाल ही में इंटरपोल से नेतन्याहू को गिरफ्तार करवाने की कोशिश की थी।
इजराइल ICC में किसी और के जरिए कार्रवाई कर सकता है
इजरायल इस मामले को ICC में ले जाने पर विचार कर रहा है, भले ही इजरायल ने रोम कानून पर दस्तखत नहीं किए हैं। जानकारों का कहना है कि इजरायल किसी तीसरे पक्ष के जरिए इस मामले को आगे बढ़ा सकता है।
फिलहाल, यह कानूनी कदम सीधे अदालत जाने से अधिक एक कूटनीतिक संदेश देने जैसा लग रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ पहले ही अलग-अलग युद्ध अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और अधिक जटिल हो गई है।