तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ ICC जाने की तैयारी में नेतन्याहू, कुर्द उत्पीड़न और हमास फंडिंग का आरोप

इजरायल इस मामले को ICC में ले जाने पर विचार कर रहा है, भले ही इजरायल ने रोम कानून पर दस्तखत नहीं किए हैं। जानकारों का कहना है कि इजरायल किसी तीसरे पक्ष के जरिए इस मामले को आगे बढ़ा सकता है।

फिलहाल, यह कानूनी कदम सीधे अदालत जाने से अधिक एक कूटनीतिक संदेश देने जैसा लग रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ पहले ही अलग-अलग युद्ध अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और अधिक जटिल हो गई है।